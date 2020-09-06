 مع ارتفاع درجات الحرارة.. مياه المسطحات المائية تودي بحياة عشرات الحالات غرقا منذ بداية صيف العام الحالي في شمال سوريا

تكثر حالات الغرق في الأنهار والمسطحات المائية الطبيعية المنتشرة في مناطق نفوذ الفصائل وقوات سوريا الديمقراطية، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مألوفة، حيث تسجل درجات الحرارة ما يزيد عن 44 درجة مئوية.

وفي سياق ذلك، سجلت مناطق “قسد”، اليوم، غرق 4 طفلات في نهر الفرات، أثناء ممارستهم للسباحة مع ذويهم في النهر بالقرب من مدينة البصيرة شرق دير الزور.

كما غرق خلال الشهر الفائت، عدد من الشبان في نهر الفرات بمنطقة دير الزور.

وفي مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، انتشلت فرق الإنقاذ شابا نازحا غرق في نهر الفرات في منطقة جرابلس يوم أمس.

وتوفي غرقا يوم أمس، طفلا يبلغ من العمر 17 عاما جراء غرقه في مياه دير بلوط بريف حلب الشمالي.

يذكر أنه نازح من مدينة خان شيخون جنوب إدلب.

كما توفي غرقا طفل نازح من قرية معرشمشة جنوب إدلب، في مياه نهر دير بلوط بريف حلب الشمالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في آب الفائت، غرق 5 مدنيين بينهم أطفال قضوا غرقا في الأنهار والمسطحات المائية في شمال غرب سوريا، 3 منهم توفوا غرقا في بحيرة ميدانكي بريف عفرين، وطفل وشاب توفوا غرقا في مياه نهر دير بلوط في ناحية جنديرس بريف عفرين شمال حلب.

وفي مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في ريف إدلب، توفي شاب، في آب الفائت، غرقا في نهر العاصي بالقرب من بلدة دركوش شمال غرب إدلب.

كما أنقذت فرق الغطس والسباحة عشرات الحالات في منطقة دركوش وعين الزرقاء قرب الحدود مع لواء إسكندرون.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن أكثر من 25 حالة وفاة نتيجة الغرق في مناطق إدلب وحدها منذ بداية صيف العام الحالي.