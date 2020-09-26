مع ازدياد نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مجهولون يغتالون عنصراً في “قسد” بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مجهولون يستقلون دراجة نارية بالرصاص، عنصراً في قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم، وذلك في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتله على الفور.

يذكر أن مناطق ريف دير الزور تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف عناصر قوات سوريا الديمقراطية ومواطنين من أبناء المنطقة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 584 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 205 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 375 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.