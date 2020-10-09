مع ازدياد نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضد “قسد”.. مجهولون يهاجمون نقطة عسكرية.. وآخرون يفجرون عبوة ناسفة في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب عنصر في قوات سوريا الديمقراطية جراء استهداف مسلحان مجهولان، اليوم، حاجزاً لـ”قسد” في قرية التوامة بالقرب من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

على صعيد متصل، انفجرت عبوة ناسفة في سيارة نوع “بيك آب” تابعة لـ”قسد”، في بلدة هجين بريف دير الزور، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

ويأتي ذلك، مع نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف من خلال هجماتها عناصر قوات سوريا الديمقراطية.

وكان المرصد السوري رصد، اليوم أيضاً، هجوماً نفذه مسلحون مجهولون استهدف 3 نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الشحيل ضمن القطاع الشرقي من ريف دير الزور، حيث جرى استهداف النقاط بالأسلحة الرشاشة وقذائف نوع “RBG”.

وكان المرصد السوري أشار أمس، أن مسلحان يستقلان دراجة نارية، استهدفا حاجزاً أمنياً لقوات سوريا الديمقراطية، عند أطراف بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل عنصرين من “قسد”، فيما لاذ المسلحان بالفرار إلى جهة مجهولة.