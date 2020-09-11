مع ازدياد نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور.. اغتيال موظف بلدية.. وإلقاء قنبلة على منزل رئيس بلدية ذيبان

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون، اليوم، مواطنا يعمل في بلدية الشعب في بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى مقتله على الفور.

كما رصد المرصد السوري، إلقاء قنبلة على منزل رئيس بلدية ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وتشهد مناطق ريف دير الزور نشاطا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف المدنيين وقوات “قسد” على حد سواء.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 576 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 201 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 371 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.