مع ازدياد نشاط عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق “قسد”.. تفجير عبوة بالقرب من حاجز أمني.. وآخرون يهتفون “باقية” في مدينة البصيرة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: فجر عناصر يعتقد أنهم من تنظيم “الدولة الإسلامية” إحدى الغرف المسبقة الصنع على حاجز لـ”قسد” في بلدة الحوايج بريف دير الزور، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وأفادت مصادر المرصد السوري، اليوم، بأن 4 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” تجولوا في شوارع مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي على دراجات نارية، وهتفوا للتنظيم ورددوا عبارة ” باقية.. باقية”.

يذكر أن المرصد السوري رصد في 2 أيلول/ سبتمبر، تجول 4 عناصر وهتفوا باقية.. باقية، وحطموا “أركيلة” في حارة جورية، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

واستهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، أمس، سيارة مدنية تقل شخصين أحدهما عنصر في “قسد” والآخر كان قياديا سابقا في قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة.

يذكر أن القيادي السابق كان قد سلم زوجات عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى قوات “قسد” قبل سنوات، بمساعدة شخص آخر كان يعمل رئيس كومينات في مدينة البصيرة، واغتاله عناصر التنظيم في 12_3_2019.