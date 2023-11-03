مع استمرار إغلاق المعابر النهرية الفاصلة بين ضفتي نهر الفرات بريف دير الزور.. أهالي ومرضى يناشدون لإعادة افتتاحها

محافظة دير الزور: تزايدت معاناة أهالي ريف دير الزور الشرقي في الفترة الأخيرة، بسبب إغلاق المعابر النهرية التي تربط بين مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية على الضفة الغربية لنهر الفرات، وبين المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في الضفة الشرقية.

وأغلقت المعابر النهرية منذ أكثر من شهرين بشكل كامل، بسبب الأحداث الأخيرة في ريف دير الزور الشرقي.

كما يعاني الأهالي من صعوبة الوصول إلى معابر الريف الغربي، حيث تصل تكلفة الشخص الواحد القادم من ريف دير الزور الشرقي إلى معبر الحصان 100 ألف ليرة سورية.

محمد يبلغ من العمر 45 عاما وينحدر من بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، تحدث لنشطاء المرصد السوري قائلاً:” بأن إغلاق المعابر النهرية أمام الحالات الإنسانية، أمر مكلف جداً، مما يدفع أهالي ريف دير الزور الشرقي للذهاب إلى المعبر النهري في ريف دير الزور الغربي، وتصل أجرة الشخص الواحد من الشعفة إلى دوار الحصان 100 ألف ليرة سورية، كما يتم دفع تكلفة إيجار التنقل عبر قوارب النهرية والتي تصل قيمتها إلى 25 ألف ليرة سورية.

ويعاني الأهالي أثناء سفرهم، بسبب الانتظار التي تصل إلى 5 ساعات، من ريف دير الزور الشرقي إلى حي الجورة بمدينة دير الزور.

أما التنقل عبر معبر البغيلية في مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية إلى حي الجورة تبلغ تكلفتها 25 ألف ليرة سورية.

من جانبه أضاف (إ.ع) في العقد الخامس من العمر وينحدر من بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، بأنه يعاني من مرض القلب، ويضطر لمراجعة الطبيب المختص في حي الجورة كل أسبوع، إلا أن إغلاق المعبر في الريف الشرقي زاد من معاناته.

واختتم قوله مناشدا الجهات المسؤولية ضمن مناطق “الإدارة الذاتية” بفتح المعابر الإنسانية كمعبري (الصالحية – ومعبر قرية درنج) كخطوة للتخفيف من معاناة الأهالي في المنطقة.