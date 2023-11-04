مع استمرار استهداف مناطق النظام بالمسيرات.. إصابة 3 أطفال بجروح بسقوط مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام وأخرى تتصدى لها الدفاعات الجوية بحلب

محافظة حلب: أصيب 3 أطفال بجروح، نتيجة سقوط طائرة مسيرة تابعة لهيئة تحرير الشام داخل حي بستان القصر بمدينة حلب، نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، بالإضافة إلى إسقاط الدفاعات الجوية التابعة للنظام مسيرة ثانية في بلدة جبرين شرق محافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري، يوم أمس، تصدي الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام لطائرات مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام في أجواء حي الفرقان بمدينة حلب، كانت تحاولت شن هجمات ضد مواقع قوات النظام في المدينة.