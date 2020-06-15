مع استمرار اعتداءات الفصائل الموالية لتركيا..مواطنون يتظاهرون ضدهم في ريف رأس العين 

خرج العشرات من الأهالي في قرى باب الخير وجان تمر وأم عشبة في ريف رأس العين الشرقي الواقعة ضمن مناطق “نبع السلام”، في مظاهرة ضد ممارسات الفصائل الموالية لتركيا، التي تتمثل في الإعتداء على المواطنين وسرقة المحاصيل الزراعية “الزكاة” وحرقها، حيث أطلق عناصر الفصائل النار على تجمعات المتظاهرين لتفريقهم ما تسبب في إصابة اثنين بجروح متفاوتة

وتواصل الفصائل الموالية لتركيا انتهاكاتها بحق السكان في مناطق “نبع السلام”، حيث يقوم عناصر الفصائل بجمع “الزكاة” من المزارعين، وتصادر المحصول من الذين لا يملكون إثباتا بشكل رسمي على ملكية الأرض.

وفي سياق ذلك، صادرت الفصائل الموالية لتركيا 15 طنا من القمح في قرية جرادي بريف رأس العين، تعود لأحد الفلاحين المكلف عن إخوته بإدارة أرض والده المتوفى.

وتطالب الفصائل من كل مزارع حصد محصوله بضرورة دفع “الزكاة”، وتصادر المحصول كاملا مع اعتقال صاحبه في حال رفض تأدية “الفريضة”.