مع استمرار الاحتجاجات.. النظام السوري يحضر لمسيرة تؤيده في السويداء

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن النظام السوري واتباعه البعثيين يحضرون لحشد المواطنين من الطلاب والموظفين في السويداء يوم غد تأييدا للنظام السوري، وردا على المظاهرات المتتالية التي خرجت ضده.

ويتبع النظام السوري هذه الأساليب كنوع من التهديد غير المباشر للمتظاهرين، تزامنا مع إعطاء صلاحيات أكبر لقواته العسكرية والأمنية والحزبية.

كما يتخوف الأهالي من حدوث صدام مباشر مع المعارضين للنظام.

وخرج أهالي مدينة الشهبا في السويداء في مظاهرة مسائية، اليوم، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية، وطالبوا بإسقاط النظام وهتفوا ضد إيران مطالبين بخروجها من البلاد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، خروج العشرات من أبناء جبل العرب بمظاهرة أمام مبنى محافظة السويداء ومن ثم جابوا شوارع المدينة، مرددين شعارات تطالب برحيل رئيس النظام “بشار الأسد” وإسقاط نظامه، وطالب المتظاهرون بتحسين الوضع المعيشي، كما رددوا عبارات “سوريا حرة والأسد جرثومة فيا – والشعب السوري واحد – حرية للأبد غصب عنك يا أسد”، بالإضافة لهتافات تطالب باقي المحافظات السورية بالخروج بمظاهرات منددة.