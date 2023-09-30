مع استمرار الاحتجاجات في السويداء.. متظاهرون يستبدلون إرث “عائلة الأسد” ويزيلون صورهم من الأماكن العامة

مع استمرار الاحتجاجات في السويداء.. متظاهرون يستبدلون إرث “عائلة الأسد” ويزيلون صورهم من الأماكن العامة

محافظة السويداء: أتلف محتجون الليلة الماضية صورة “بشار الأسد” رأس النظام السوري في قرية بارك بالريف الشرقي لمحافظة السويداء، في حين كان أهالي قرية وقم في الريف الغربي قد أزالوا تمثال “حافظ الأسد” في ساحة القرية.

واستبدل الأهالي في بلدة ملح بالريف الجنوبي اسم “حديقة الباسل” ليصار اسمها الجديد “حديقة الأمل”.

على صعيد متصل، تجمع المئات من أبناء مدينة السويداء في مظاهرة بحي المقوس بريف السويداء تلبية لدعوة عشائرها بالخروج ضد النظام وتطبيق القرار الأممي 2254 والإفراج عن المعتقلين والانتقال السلمي للسلطة، والتنديد بالواقع المعيشي المتردي وما آلت إليه الأمور من تدهور وتردي على كافة النواحي.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى إغلاق مقر شعبة “حزب البعث” التابع للنظام في مدينة صلخد بريف السويداء الجنوبي، بشكل سلمي، وباتفاق وتوافق بين عناصر الشعبة والمحتجين، ويأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتجاجات الشعبية واسعة في ساحة الكرامة/ السير في مدينة السويداء.

بينما جدد المحتجون مطالبهم، في ساحة الكرامة مطالبهم الداعية إلى تنحي رأس النظام وإسقاط حكومته، وتحقيق انتقال سياسي، وتعزيز مفهوم اللامركزية وتحسين الواقع الاقتصادي في البلاد، وسط ترديد هتافات وشعارات مناوئة للنظام.