مع استمرار الاحتجاجات في جنوب سورية.. مظاهرة مسائية في ريف درعا وأخرى في السويداء

خرج العشرات من أبناء مدينة طفس في ريف درعا الغربي بمظاهرة احتجاجية، مساء اليوم، انطلقت من المسجد العمري في المدينة، طالبت بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين، ونددت بالأوضاع المعيشية التي تمر بها البلاد.

على صعيد متصل، خرج أهالي مدينة الشهبا في السويداء في مظاهرة مسائية، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، خروج العشرات من أبناء جبل العرب بمظاهرة أمام مبنى محافظة السويداء ومن ثم جابوا شوارع المدينة، مرددين شعارات تطالب برحيل رئيس النظام “بشار الأسد” وإسقاط نظامه، وطالب المتظاهرون بتحسين الوضع المعيشي، كما رددوا عبارات “سوريا حرة والأسد جرثومة فيا – والشعب السوري واحد – حرية للأبد غصب عنك يا أسد”، بالإضافة لهتافات تطالب باقي المحافظات السورية بالخروج بمظاهرات منددة.