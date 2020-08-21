مع استمرار الاحتجاجات في ريف رأس العين (سري كانييه).. مواطنون يتظاهرون ويطردون الفصائل الموالية لتركيا في إحدى القرى

تشهد قرية مصبغة في ريف رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق “نبع السلام” الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، توترا كبيرا بين الأهالي من جهة، والشرطة العسكرية الموالية لتركيا من جهة أخرى، لليوم الثاني على التوالي.

وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، احتجاجات شارك فيها شيوخ ووجهاء العشائر، تضامنا مع المجلس المحلي في رأس العين، الذي أعلن أمس عن تعليق أعماله، بسبب تعيين مدير جديد للبوابة الحدودية مع تركيا في رأس العين.

وطالب المتظاهرون بوقف انتهاكات الفصائل وخروجهم من المناطق المدنية.

وفي سياق ذلك، غادر عناصر الشرطة والسلطان مراد القرية بعد إجبارهم من قبل الأهالي وفرقة المعتصم الموالية لتركيا التي وقفت إلى جانبهم.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، وقفة احتجاجية نظمها عشرات المواطنين من أهالي بلدة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، أمام البوابة الحدودية مع تركيا، طالبوا من خلالها بتوفير الخدمات من ماء وكهرباء للمنطقة، بالإضافة لمطالبتهم بتغيير مسؤول المعبر وتعيين بديلا عنه من أبناء المنطقة.

ورصد المرصد السوري، أمس، احتجاجات في قرية مصبغة، بعد مداهمة عناصر الشرطة منازل في القرية، بحجة اخفاء الأهالي لمطلوبين، وتعدي عناصر الشرطة على النساء والتحرش بهم بعبارات بذيئة.

وكانت القوات التركية قد عينت قائدا جديدا للشرطة العسكرية في مدينة رأس العين، بسبب الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة.

وكان المجلس المحلي لمدينة رأس العين علق أعماله في المدينة، اليوم، احتجاجا على تعيين مدير للمعبر الحدودي من خارج أبناء المنطقة.

وشهدت مدينة رأس العين وريفها، غضبا واستهجانا من قبل الأهالي، بسبب محاولة الفصائل والقوات التركية إقصائهم عن إدرة مناطقهم، بعد تعيين المدعو “أحمد بولات” ابن مدينة بزاعة بريف حلب الشمالي، بدعم من شقيقه قائد فرقة الحمزة الموالية لتركيا مديرا لمعبر رأس العين التجاري.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، تقدم 4 مرشحين من رأس العين وريفها لإدارة البوابة من ذوي الخبرات والشهادات الجامعية وتم رفضهم جميعا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 17 آب/أغسطس، تجمع عشرات المواطنين عند البوابة الحدودية بين سوريا وتركيا في بلدة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق عملية “نبع السلام” في الريف الشمالي للحسكة، حيث طالب المتظاهرون الجانب التركي بالتدخل للحد من انتهاكات الفصائل المستمرة بحقهم.