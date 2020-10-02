مع استمرار الاحتجاجات في محافظة درعا.. مظاهرة حاشدة ضد النظام السوري والميليشيات الإيرانية في مدينة طفس

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: خرج العشرات من أهالي مدينة طفس بريف درعا الغربي، في مظاهرة حاشدة، تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين في سجونه.

وهتف المتظاهرون ضد النظام السوري والميليشيات الإيرانية “عاشت سورية ويسقط بشار الأسد”.

ورصد المرصد السوري أمس، وقفات احتجاجية في مساجد درعا، تأكيداً على التضامن مع بصرى الشام وكناكر المحاصرة، وللمطالبة بالمعتقلين في سجون النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 25 أيلول الفائت، مظاهرة خرج بها أهالي وسكان بلدة الحراك بريف درعا الشرقي، طالبوا خلالها بتحسين الوضع المعيشي رافعين شعار “بدنا نعيش”، كما عبروا عن تضامنهم مع بلدة كناكر التي تشهد حصار خانق من قبل قوات النظام، بالإضافة لتجديد مطالبهم بإسقاط النظام السوري.

وكان المرصد السوري أشار في 24 أيلول الفائت، إلى خروج العشرات من أهالي حي طريق السد في مدينة درعا، بوقفة احتجاجية ضد عمليات الخطف والاغتيال والتشبيح والإرهاب التي تمارسها قوات النظام المتمثلة باللواء “حسام لوقا”، وطالب المتظاهرون برفع القبضة الأمنية عن محافظة درعا.