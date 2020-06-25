مع استمرار الاحتجاجات في محافظة درعا.. مظاهرة مسائية تطالب بطرد الميليشيات الإيرانية من سوريا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: خرج عشرات الشبان في مظاهرة على الدراجات النارية، مساء اليوم، في مدينة الحراك شرق محافظة درعا، وهتفوا ضد نظام الأسد وطالبوا بطرد المليشيات الإيرانية من سوريا.

وكانت مظاهرة شعبية خرجت أمس، في بلدة أم المياذن في ريف درعا، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، ورفع القبضة الأمنية عن محافظة درعا، وجاء ذلك ردا على اعتقال امرأة في درعا المحطة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 حزيران/يونيو، مظاهرة ضمت المئات من المواطنين في مدينة بصرى الشام شرق محافظة درعا، طالب المتظاهرون بطرد المليشيات الإيرانية من المحافظة، والإفراج عن المعتقلين من سجون نظام الأسد.