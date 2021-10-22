مع استمرار الاشتباكات المتبادلة على محاور التماس في منطقة “بوتين-أردوغان”.. مقتل ضابط وعنصر من قوات النظام على محوري حلب وإدلب 

وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ضابط برتبة مقدم في قوات النظام، متأثرًا بإصابته السابقة على محاور ريف حلب.

كما قتل عنصر في قوات النظام، بقصف للفصائل على محاور ريف إدلب.

ويأتي ذلك، مع استمرار الاشتباكات المتبادلة على محاور التماس بين قوات النظام والفصائل.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في منطقة “خفض التصعيد” قد رصدوا، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل العاملة في المنطقة من طرف آخر، على محور ميزناز-كفرنوران بريف حلب الغربي، ترافقت مع قصف بري متبادل بين الطرفين.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام مناطق في قرى تقاد وكفرتعال غربي حلب، ومحيط مدينة أريحا بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.