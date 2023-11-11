مع استمرار الاشتباكات عند ضفتي نهر الفرات..محليون يستهدفون نقاط أمنية لـ”قسد” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون محليون من داخل مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها غرب الفرات، محيط نقاط أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

وفي سياق ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، بين قسد من جهة، والمسلحين المحليين من جهة أخرى عند أطراف قرية الحوايج، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وتشهد مناطق بريف دير الزور عند ضفتي نهر الفرات استهدافات متبادلة بين مسلحين محليين من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، ما تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين بين الطرفين.

وأشار المرصد السوري، في 9 تشرين الثاني الجاري، إلى أن مسلحين محليين استهدفوا بقذيفة”أربيجي” حاجزاً أمنياً لقوات سوريا الديمقراطية، المتمركزة في إحدى مدارس بلدة الشحيل شرق ديرالزور، تلاه إطلاق رصاص، في حين اندلعت اشتباكات بين الطرفين، ما أدى إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات نتيجة الرصاص العشوائي في المنطقة.