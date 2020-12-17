مع استمرار الاعتقالات بحق أبناء درعا.. “الفيلق الخامس” يعتقل مواطناً بعد عودته من لبنان.. و”المخابرات الجوية” تعتقل آخر في مدينة داعل

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهم عناصر من اللواء الثامن التابع لـ”الفيلق الخامس” التابع لروسيا، منزلاً في بلدة صماد بريف درعا، واعتقلوا رجلاً بعد عودته من لبنان حيث كان يقيم هناك منذ سنوات.

على صعيد متصل، اعتقل عناصر من شعبة المخابرات الجوية المتمركزة في مدينة داعل، في 15 ديسمبر/كانون الأول، شاباً من أبناء المدينة، واقتادوه إلى مكان مجهول.

ورصد المرصد السوري في 9 ديسمبر/كانون الأول، مسلحون مجهولون داهموا منزلاً في الحي الشمالي ببلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، واختطفوا شاباً واقتادوه إلى جهة مجهولة.

كما اعتقل عناصر من قوات النظام، في 8 ديسمبر/كانون الأول ، شاباً من أبناء مدينة داعل في مدينة درعا، واقتاده العناصر إلى سجن مجهول.

والجدير بالذكر أن الشاب ممن أجروا اتفاق التسوية مع قوات النظام في وقت سابق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، فقدان الاتصال بشابين اثنين من أبناء بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، أثناء تواجدهما في مدينة درعا، ليتبين لاحقاً أن “الأمن العسكري” التابع للنظام السوري قام باعتقال الشابين في درعا المحطة، ونقلهما إلى فرع الأمن العسكري في السويداء.