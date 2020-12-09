مع استمرار الاعتقالات والخطف بحق أبناء درعا.. قوات النظام تعتقل شاباً يحمل بطاقة تسوية.. ومجهولون يختطفون آخر من منزله

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهم مسلحون مجهولون، ليلة أمس، منزلاً في الحي الشمالي ببلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، واختطفوا شاباً واقتادوه إلى جهة مجهولة.

على صعيد متصل، اعتقل عناصر من قوات النظام، أمس، شاباً من أبناء مدينة داعل في مدينة درعا، واقتاده العناصر إلى سجن مجهول.

والجدير بالذكر أن الشاب ممن أجروا اتفاق التسوية مع قوات النظام في وقت سابق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، فقدان الاتصال بشابين اثنين من أبناء بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، أثناء تواجدهما في مدينة درعا، ليتبين لاحقاً أن “الأمن العسكري” التابع للنظام السوري قام باعتقال الشابين في درعا المحطة، ونقلهما إلى فرع الأمن العسكري في السويداء.