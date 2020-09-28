مع استمرار الانتهاكات بحق أبناء عفرين.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل مواطناً وابنه وتستولي على محلات تجارية في قرية شيخ الحديد

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقل عناصر الفصائل الموالية لتركيا في قرية شيخ الحديد مواطناً وابنه عقب عودتهما من محاولة لجوء فاشلة إلى تركيا للهجرة إلى أوروبا.

يذكر أن المواطن كان قد دفع فدية مالية تقدر بنحو 50 ألف دولار أمريكي إلى فصيل سليمان شاه قبل عزمه الهجرة إلى أوروبا بفترة قصيرة.

على صعيد متصل، استولى عناصر الفصائل الموالية لتركيا على 4 محلات تجارية يملكها مواطن عفريني بعد إهانته، في قرية شيخ الحديد بريف عفرين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، قبل أيام، استشهاد طفل جراء إطلاق نار عشوائي لأسباب غير معروفة داخل مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب، وفي تفاصيل الحادثة التي حصل عليها المرصد السوري، فإن عنصر ينتمي لفصيل “الفرقة التاسعة” الموالية لتركيا، أشهر سلاحه وأطلق النار بشكل عشوائي في “شارع الڤيلات” داخل المدينة، لتستقر إحدى الرصاصات بجسد الطفل وترديه قتيلاً.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين من فصيل “أحرار الشرقية” الموالي لأنقرة، اعتقلوا مواطنة بعد مداهمة منزلها الواقع في قرية “قاسم” في ناحية راجو بريف عفرين شمال غرب حلب، ومن ثم اقتادوها إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب اعتقالها.

وفي سياق متصل اعتقل مسلحو فصيل “السطان مراد” مواطن من سكان بلدة جنديرس وذلك بعد مداهمة منزله، دون معرفة أسباب الاعتقال أيضا، جميع ما ذُكر يأتي في ظل الانتهاكات المستمرة من قِبل فصائل “الجيش الوطني” المدعوم تُركياً بحق الكُرد ممن بقوا في عفرين.