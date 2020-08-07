مع استمرار الانتهاكات في مناطق “نبع السلام”.. الفصائل الموالية لتركيا تسرق ما تبقى من منازل المدنيين في ريف أبو راسين

تواصل الفصائل الموالية لتركيا في مناطق “نبع السلام” ارتكابها الانتهاكات بحق المواطنين والتصرف في ممتلكاتهم وسرقتها.

وفي سياق ذلك، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل تسرق ماتبقى من أثاث المنازل في قرية تل محمد في ريف أبو راسين.

كما أضرمت الفصائل النيران في منزل أحد المدنيين من المكون العربي في قرية أم عشبة.

ومنعت القوات التركية أهالي قرية داودية ملا سلمان والفصائل على حد سواء من الاقتراب من تجمعات القوات التركية في القرية ووضعت حواجز أمنية على بعد 800 متر في محيط القرية.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا افتتحت ورشا لإعادة تدوير البلاستيك وتصنيع الأنابيب الزراعية، نظرا لتوفر الخامات اللازمة لهذه الصناعات، وسرقت كميات كبيرة من أنابيب الري من المشاريع الزراعية في ريف رأس العين (سري كانييه) وتل تمر وأبو راسين.