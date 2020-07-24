مع استمرار الانفلات الأمني شرق دير الزور.. مجهولون يستهدفون حاجزا لـ”قسد”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية، حاجزا لـ”قسد” في بلدة سويدان في ريف دير الزور الشرقي، دون وقوع إصابات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إصابة عنصر في “قسد” جراء إطلاق النار عليه، عند أطراف قرية الصبحة بريف ديرالزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 545 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 181 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 360 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.