مع استمرار الانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ النظام.. أهالي يعثرون على جثتين مجهولتي الهوية في ريف حمص الشمالي

محافظة حمص – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر أهالي بلدة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، مساء أمس، على جثتين مجهولتي الهوية، موثقة من الأيدي والأرجل، وعليها آثار إطلاق نار في أنحاء الجسد، على أطراف البلدة قرب الطريق الرئيسي الواصل مع مدينة “الرستن”.

ويأتي ذلك، تزامناً مع توتر أمني في البلدة أثر خلاف بين الشرطة والميليشيات الموالية للنظام.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، أمس، بأن توتراً تشهده مدينة تلبيسة الواقعة ضمن ريف حمص الشمالي بين مجموعات تابعة وموالية للنظام السوري، حيث قام عناصر من “الشرطة” باعتقال قائد مجموعة “الطراميح” التابعة لقوات “النمر” في المدينة، ليرد عناصر “الطراميح” باعتقال عنصر من الشرطة، عقب ساعات من العملية تدخل وجهاء وأعيان وتم الإفراج عن الشرطي وقائد المجموعة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المدينة تشهد توتراً مستمراً بين الطرفين على خلفية الاستفزازات المتبادلة للعناصر والقيادات ضمن الأحياء والشوارع.