مع استمرار الانفلات الأمني في درعا.. اغتيال مواطن في طفس.. واختطاف آخر في الغارية الشرقية

محافظة درعا-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية، مساء اليوم، مواطنا في مدينة طفس في ريف درعا.

ويتواصل الانفلات الأمني بمختلف أشكاله في عموم المحافظة، حيث اختطف مجهولون مواطنا في بلدة الغارية الشرقية، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وكان المرصد السوري رصد اختطاف مواطن في بلدة سحم الجولان، اليوم، من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 586، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 385، وهم: 104 مدنيا بينهم 12 مواطنة و11 طفل، إضافة إلى 181 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و61 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.