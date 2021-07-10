مع استمرار الانفلات الأمني في “دويلة الهول”.. مقتل سيدة من جنسية عراقية في القسم الخاص بالعراقيين

قُتلت سيدة من جنسية عراقية برصاص مسلحين مجهولين، صباح اليوم، وذلك في القسم الثاني الخاص بالعراقيين من مخيم الهول شرقي الحسكة.

والجدير بالذكر أن هذه الجريمة أيضاً، هي 14 منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر حزيران/يونيو الفائت، 6 جرائم قتل ضمن “دويلة الهول”، على يد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، راح ضحيتها 7 أشخاص، هم 4 من اللاجئين العراقيين بينهم سيدتين وفتاة قاصر قتلوا في الأقسام الأول والثاني والثالث، و3 نازحين من الجنسية السورية بينهم شقيقتين إحداهن طفلة، قتلوا في القسمين الرابع والخامس من المخيم.

وبذلك، يرتفع تعداد جرائم القتل في المخيم منذ مطلع العام 2021، إلى 54 جريمة، 13 منها جرت خلال الشهر الأول، و10 جرت في الثاني، و17 في الشهر الثالث، وواحدة في الشهر الرابع، و6 في الشهر الخامس، و6 في الشهر السادس، وواحدة حتى الآن خلال الشهر الحالي السابع.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري فإن الجرائم هذه أسفرت عن مقتل 58 شخص، هم: عنصران من الأسايش، و41 من اللاجئين العراقيين بينهم 3 أطفال و11 امرأة، و15 من حملة الجنسية السورية بينهم طفل وطفلة و4 نساء و”رئيس المجلس السوري” في المخيم، وفي السياق ذاته قتل مسلح من الخلايا المسؤولة عن عمليات القتل، بعد تفجير قنبلة أثناء ملاحقته من قبل دورية تابعة للأسايش.