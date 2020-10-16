مع استمرار الانفلات الأمني في ريف حلب الشمالي.. انفجار مجهول في حاجز للفصائل الموالية لتركيا.. ومقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة بسيارته

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار مجهول في حاجز عسكري للواء 51 الموالي لتركيا عند أطراف بلدة إحتيمالات بريف حلب الشمالي، تزامناً مع تحليق لطائرات استطلاع مجهولة في سماء المنطقة، وأسفر الانفجار عن إصابة عدد من عناصر الحاجز.

على صعيد متصل، قتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة داخل سيارته في قرية مزرعة المطر قرب السكرية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وكان المرصد السوري رصد، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، انفجاراً في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، نتيجة عبوة ناسفة موضوعة في حاوية قمامة في حي المحمودية بالقرب من المركز الثقافي، دون تسجيل إصابات.

ونشر المرصد السوري، في 5 تشرين الأول/أكتوبر، انفجاراً عنيفاً في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمالي حلب، نتيجة سيارة ملغمة انفجرت قرب مفرق معراتا على أطراف مدينة عفرين، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة.