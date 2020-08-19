مع استمرار الانفلات الأمني في ريف دير الزور.. ملثمان يغتالان عنصرا في “قسد” ويصيبان رجلا وطفلا

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف ملثمان يستقلان دراجة نارية، مساء اليوم، عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية، في مدينة البصيرة شرق دير الزور، ما أدى إلى مقتله وإصابة مدني وطفل تصادف وجودهما في ذات الموقع.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، انفجارا نتيجة إلقاء قنبلة صوتية على سيارة في مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لوقوع أضرار مادية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 561 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 192 مدنيا، من بينهم 15 طفل و9 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 365 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.