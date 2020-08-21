مع استمرار الانفلات الأمني في ريف دير الزور.. مجهولون يستهدفون حاجزا لـ”قسد” بالقرب من بلدة الحوايج 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجات نارية، مساء اليوم، برشقات من أسلحة رشاشة، حاجزا لـ”قسد” في منطقة الطاحونة بالقرب من بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ولاذ المسلحون بالفرار مباشرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، استهدفوا أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية، بالقرب من سكة القطار على أطراف مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في يده.

وكان ملثمان يستقلان دراجة نارية استهدفا، عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية، في مدينة البصيرة شرق دير الزور، ما أدى إلى مقتله وإصابة مدني وطفل تصادف وجودهما في ذات الموقع.