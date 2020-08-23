مع استمرار الانفلات الأمني في ريف دير الزور.. انفجار دراجة نارية يستهدف الرئيس المشترك لمجلس هجين 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت دراجة نارية ملغمة بالقرب من مشفى دار الشفاء في مدينة هجين في ريف دير الزور، اليوم، تزامنا مع مرور الرئيس المشترك لمجلس الشعب في مدينة هجين، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في موقع التفجير.

وكان المرصد السوري وثق مقتل امرأتين ، أمس، بعد أن اقتحم مسلحون مجهولون منزلا في مدينة البصيرة شرق دير الزور الخاضعة لنفوذ “قسد”، وأطلقوا النار عليهما، دون معرفة الأسباب والدوافع.