مع استمرار الانفلات الأمني في ريف دير الزور.. عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” يفجرون قنبلة طلبا لـ”الزكاة”.. ومجهولون يستهدفون مقرا لمجلس محلي.. والأمن الداخلي يعتقل معالجا فيزيائيا 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مجهولون بقبلة يدوية منزلا لأحد التجار في مدينة البصيرة شرق دير الزور، وذلك بعد مطالبته بدفع “الزكاة” لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

يذكر أنه تعرض لتهديد مماثل من قبل عناصر التنظيم في العام الفائت.

على صعيد متصل، ألقى مجهولون قنبلة يدوية على مقر المجلس المدني في بلدة أبو حمام في ريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

وفي سياق آخر، اعتقل عناصر من قوى الأمن الداخلي، معالجا فيزيائيا كان يعمل في غرانيج وأبو حمام شرق دير الزور، بعد ورود عدة شكاوى بحقه لعمليات تحرش وابتزاز لنساء من قرى وبلدات بريف دير الزور الشرقي.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، أمس، بأن 4 عناصر من من تنظيم “الدولة الإسلامية” تجولوا في شوارع مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي على دراجات نارية، وهتفوا للتنظيم ورددوا عبارة ” باقية.. باقية”، وحطموا “أركيلة” في حارة جورية، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتشهد مناطق ريف دير الزور نشاطا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية، التي تستهدف قوات سوريا الديمقراطية والمدنيين ميسوري الحال الذين يرفضون دفع “الزكاة” لهم، عبر تهديدهم بالقتل في حال رفض دفع “الزكاة”.

ورصد المرصد السوري، خلال الأشهر الفائتة تكسير لمحلات بيع “الأراكيل” في عدة مناطق كونها تخالف الشريعة الإسلامية بحسب فكرهم.