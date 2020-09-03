مع استمرار الانفلات الأمني في ريف دير الزور.. انفجار عبوة ناسفة في سوق مدينة البصيرة

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون، اليوم، في سوق مدينة البصيرة قرب الحديقة العامة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وكان مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، اليوم، اغتالا أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية قرب مسجد الرحمن في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

على صعيد متصل، ألقى مجهولون قنبلة أمام منزل مدني في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.