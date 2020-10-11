مع استمرار الانفلات الأمني في ريف دير الزور.. مجهولون يفجرون عبوة ناسفة في مؤسسة مدنية تابعة لـ”قسد”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون داخل مبنى بلدية الشعب في بلدة الكشكية في ريف دير الزور، ما أدى لوقوع أضرار مادية.

ويأتي ذلك، مع نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي تستهدف من خلال هجماتها عناصر قوات سوريا الديمقراطية.

ورصد المرصد السوري، أمس، انفجار عبوة ناسفة عند أطراف قرية الشعفة بريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع مرور دورية لقوات سوريا الديمقراطية في الموقع، ما أدى لوقوع أضرار مادية.

ورصد المرصد السوري، في 9 تشرين الأول/أكتوبر، هجوم مسلحين مجهولين على حاجز لـ”قسد” في قرية التوامة بالقرب من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابة عنصر من قوات سوريا الديمقراطية.

وانفجرت عبوة ناسفة في سيارة نوع “بيك آب” تابعة لـ”قسد”، في بلدة هجين بريف دير الزور، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.