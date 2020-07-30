مع استمرار الانفلات الأمني في محافظة درعا.. مجهولون يحاولون اغتيال رجل وابنه في مدينة جاسم

محافظة درعا-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مسلحون مجهولون النار على رجل وابنه، مساء اليوم، في مدينة جاسم بريف درعا، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 599، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 397، وهم: 104 مدنيا بينهم 12 مواطنة و11 طفل، إضافة إلى 184 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و69 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و22 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.