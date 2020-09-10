مع استمرار الانفلات الأمني في محافظة درعا.. مجهولون يغتالون تاجر مواد مخدرة في مدينة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون، اليوم، مواطنا يعمل بتجارة المواد المخدرة والحشيش، في منطقة السد بمدينة درعا، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 657 ، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 434 ، وهم: 120 مدنيا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 195 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و77 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.