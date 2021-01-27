مع استمرار الانفلات الأمني في محافظة درعا..مجهولون يغتالون متعاونًا مع قوات النظام في الريف الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون، شاب متعاون مع قوات النظام وهو نجل ضابط برتبة لواء متقاعد، حيث جرى إطلاق النار عليه بشكل مباشر، في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 866 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 585، وهم: 160 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 264 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و113 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.