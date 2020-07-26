مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق الفصائل الموالية لتركيا.. شهيد وجرحى في انفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استشهد طفل وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة بالقرب مدرسة ميسلون في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

يأتي ذلك في ظل الفوضى المصحوبة بالانفلات الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب.

وكان المرصد السوري رصد أمس، انفجار عبوة ناسفة على طريق الراعي في مدينة الباب شمال شرق حلب، ما أسفر عن إصابة شخص، بالإضافة لأضرار مادية.