مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق “تحرير الشام”.. انفجار في مدينة إدلب يسفر عن جرحى

دوى انفجار في مدينة إدلب، نتيجة قنبلة يدوية ألقاها مجهولون قرب جامع الروضة، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح أحدهم بحالة خطيرة.

يأتي ذلك في ظل الفلتان الأمني المتواصل ضمن مناطق نفوذ “هيئة تحرير الشام” في محافظة إدلب.

وتعرض مواطن يعمل في تصريف العملات في بلدة تفتناز، في 25 حزيران الفائت، إلى عملية سطو مسلح من قبل ملثمين مجهولين يستقلون سيارة، حيث تمكن الملثمون من سرقة حقيبته، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 حزيران/يونيو الفائت، أن مسلحين مجهولين اختطفوا رجلين يعملان في تجارة المواد الغذائية، وهما في طريقهما إلى مدينة سرمدا شمال إدلب، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الشخصين كانا بحوذتهما مبالغ مالية طائلة من الدولار الأميركي، دون معرفة مصيرهما حتى اللحظة.