مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. انفجار دراجة نارية بالقرب حقل الغاز “الجبسة” في الشدادي يوقع قتيلا ومصاب

قتل شخص وأصيب آخر بجروح بليغة، ظهر اليوم، جراء انفجار دراجة نارية بالقرب من معمل وحقل الغاز “الجبسة” في محيط مدينة الشدادي في الريف الجنوبي للحسكة، أثناء توجه الدراجة نحو مدينة “الشدادي”.

كما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول مكان الحادثة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، استهداف مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، عنصرا في قوات سوريا الديمقراطية في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي، بمسدس كاتم للصوت، ما أدى لإصابته بجراح خطرة، ويرجح أن المسلحين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.