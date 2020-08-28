مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. مجهولون يغتالون مواطنا في ريف عين عيسى

محافظة الرقة -المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون مواطنا في ريف عين عيسى الشرقي قرب خطوط التماس مع مناطق “نبع السلام”، اليوم.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن مجهولين استهدفوا سيارة المواطن الذي يعمل بالتهريب ما بين مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا ومناطق “قسد”، ما أدى إلى مقتله بعدة رصاصات استقرت في راسه.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 564 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 195 مدنيا، من بينهم 15 طفل و10 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 365 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.