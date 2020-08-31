مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. مجهولون يغتالون مواطنا في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، اليوم، سيارة مدنية عند دوار العتالة بأطراف مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل مواطن يعمل مستثمرا لأحد الأفران الآلية في قرية أبو حردوب، بالإضافة لإصابة السائق.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 573 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 199 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 370 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.