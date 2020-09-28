مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. مجهول يلقي قنبلة قرب الكنيسة الآشورية بمدينة الحسكة

محافظة الحسكة- المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب شخص بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة ألقاها مجهول يستقل دراجة نارية قرب دوار الكنيسة الآشورية في مدينة الحسكة الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثّق، في 24 أيلول الجاري، مقتل شاب برصاص عصابة مسلحة حاولت سرقة منزله في قرية أبو دويل بريف القامشلي.

على صعيد متصل، أصيب شاب بطلق ناري مجهول المصدر، أثناء عمله في حي تل حجر في مدينة الحسكة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 584 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 204 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 375 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.