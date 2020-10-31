مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق “قسد”..  انفجار عبوة ناسفة تستهدف قائد مجلس دير الزور في مدينة الحسكة

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة في حي النشوة فيلات بمدينة الحسكة، استهدافت سيارة ضمن موكب لقائد مجلس دير الزور العسكري، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان قيادي في “قسد” لقى مصرعه، اليوم، متاثراً بجراحه نتيجة تعرضه لإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية في سوق الغنم في بلدة مركدة بريف الحسكة.