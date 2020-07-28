مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق “نبع السلام”.. قتيلان وجريح حصيلة انفجار دراجة نارية في مدينة رأس العين

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انفجار دراجة نارية في مدينة رأس العين إلى 2 أحدهما مدني والآخر عنصر من الفصائل الموالية لتركيا.

كما أصيب طفل بجروح بليغة أثناء تواجده في موقع الانفجار.

ورصد المرصد السوري، مساء اليوم، انفجارا عنيفا في مدينة رأس العين (سري كانييه) الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، نتيجة دراجة نارية مفخخة قرب المشفى الوطني في المدينة، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية في موقع الانفجار.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفادت بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها كثفت من دورياتها الأمنية، 26 تموز/يوليو، في مدينة رأس العين بعد انفجار دراجة نارية مفخخة أمس، حيث تسبب بمقتل وجرح 27 على الأقل، بالقرب من مركز الأعلاف في المدينة.