مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. مجهولون يستهدفون مواطنا في مدينة الباب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مجهولون النار على مواطن في مدينة الباب شرق حلب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، ما أدى إلى إصابته بجروح، بينما فر المسلحون على دراجات كانوا يستقلونها.

وكان مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، في 17 تموز/يوليو، استهدفا مواطنا في مدينة إعزاز شمال حلب، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ورصد المرصد السوري في 12 تموز/يوليو، إصابة مواطن يعمل نقيبا للصيادلة مع طفله، إثر استهداف سيارته بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة، قرب جامع أسامة بن زيد في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب.