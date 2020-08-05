مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. “مكافحة المخدرات” تشتبك مع مطلوبين لها في ريف إعزاز

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، مساء اليوم، بين عناصر مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن في مدينة إعزاز من جهة، ومجموعة من المطلوبين بتهم تجارة وترويج المخدرات في مخيم القطري بالقرب من بلدة شمارين ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر “المكافحة” والمطلوبين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 28 تموز/يوليو الفائت، حملة أمنية نفذتها فصائل “الجيش الوطني” و”الشرطة العسكرية” في مدينة الباب شمال شرق حلب، لإلقاء القبض على مطلوبين بتهم فساد وحيازة سلاح، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل والشرطة العسكرية من جهة، ومسلحين من عائلة “آل واكي” إحدى كبرى عوائل مدينة الباب من جهة أخرى، تزامن ذلك مع استهدافات متبادلة، وسط حالة من الذعر لدى الأهالي.