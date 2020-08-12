مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. الأهالي يعثرون على جثة سيدة موضوعة في برميل 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر الأهالي في ريف مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، اليوم، على جثة امرأة مقتولة وموضوعة في برميل محكم الإغلاق، في منطقة مهجورة واقعة بين مدينة الباب وقرية قديران في ريف حلب الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 9 آب/أغسطس، إصابة طفل جراء انفجار قنبلة يدوية، ألقاها مجهول في إحدى أحياء مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي.