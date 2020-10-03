مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. انفجار قنبلة في مدينة عفرين بريف حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريف حلب الشمالي، مساء اليوم، نتيجة قنبلة انفجرت في حاوية قمامة على طريق عفرين-إعزاز، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 1 تشرين الأول/أكتوبر، انفجار عبوة ناسفة بسيارة عند دوار “النيروز” في شارع الفيلات بمدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي حلب، ما أدى لإصابة شخصين اثنين على الأقل بجراح متفاوتة، بالإضافة لوقوع أضرار مادية.

وأشار في شهر أيلول الفائت، إلى استشهاد ومقتل 10 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين، من بين الذين استشهدوا طفل وطبيب.