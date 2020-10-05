مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. مقتل مواطن برصاص مسلح في مدينة عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلح بالرصاص رجلاً في منطقة شارع جنديرس في مدينة عفرين، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وكان انفجاراً دوى في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريف حلب الشمالي، في 3 أكتوبر الجاري، نتيجة قنبلة انفجرت في حاوية قمامة على طريق عفرين-إعزاز، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 1 أكتوبر، انفجار عبوة ناسفة بسيارة عند دوار “النيروز” في شارع الفيلات بمدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي حلب، ما أدى لإصابة شخصين اثنين على الأقل بجراح متفاوتة، بالإضافة لوقوع أضرار مادية.