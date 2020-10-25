مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. اشتباكات عائلية تودي بحياة مسلح في ريف حلب الشمالي  

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل مواطن وأصيب آخرين، مساء اليوم، نتيجة اشتباكات عائلية في قرية شمارين بريف حلب الشمالي الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، حيث استخدم خلالها كافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط حرق بعض الممتلكات الخاصة والعامة في القرية.

وفي سياق ذلك، وصلت أرتال من الشرطة الموالية لتركيا للفصل بين الأطراف المتقاتلة، فيما لا يزال التوتر قائماً بين المسلحين حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، تبادلاً لإطلاق النار بين مجموعة تابعة لحركة أحرار الشام من طرف، وعناصر من فصيل “أحرار الشرقية” من طرف آخر، في منطقة جنديرس بريف عفرين شمال غربي حلب.