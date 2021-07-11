مع استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. انفجار دراجة نارية ملغمة في جرابلس

محافظة حلب: دوى انفجار في مدينة جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، نتيجة دراجة ملغمة، كانت مركونة قرب سوق الهال في المدينة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

ويأتي ذلك، استمرارًا للفوضى والانفلات الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وفي 6 تموز الجاري، نشر المرصد السوري أنه عُثر على جثة عنصر من فصيل جيش الشرقية التابع الفصائل الموالية لتركيا، مقتولًا بالرصاص في منطقة ما بين قرية تل شعير والحمير بريف جرابلس.