مع استمرار التصعيد على مناطق الإدارة الذاتية.. مسيّرة تركية تستهدف منطقة بريف الحسكة

مع استمرار التصعيد على مناطق الإدارة الذاتية.. مسيّرة تركية تستهدف منطقة بريف الحسكة

محافظة الحسكة: يتواصل التصعيد التركي على مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا، حيث استهدفت طائرة مسيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء منطقة في قرية الفجة التابعة لناحية الهول بريف الحسكة الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

يأتي ذلك في إطار التصعيد التركي المستمر على المنطقة براً وجواً.

وبذلك، يرتفع إلى 90 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 76 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 80 شخص بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 16 مدنيين بينهم طفل ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية من ضمنهم امرأة.

– 57 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية.

– 3 من قوات النظام.

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 59 استهداف على الحسكة أسفرت عن مقتل 13 من المدنيين بينهم طفل و3 سيدات، و33 قتلى عسكريين.

– 3 استهدافات على الرقة، لم تسفر عن قتلى.

– 28 استهداف في ريف حلب أسفرت عن مقتل 3 من المدنيين، و3 من قوات النظام، و24 من العسكريين.